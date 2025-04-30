На Кубани более 750 человек пострадали от укусов клещей

В Краснодарском крае зафиксировано 756 случаев обращения в медицинские учреждения после укусов клещей. Более половины пострадавших — дети до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество обращений уменьшилось на 17,5%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На Черноморско-Азовском побережье от нападения клещей пострадали 60 человек, включая 15 детей. С начала 2025 года методами ИФА и ПЦР исследовано 2,4 тыс. экземпляров клещей, извлеченных с людей и объектов окружающей среды. Из 421 паразита, снятого непосредственно с людей, в 16 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В регионе продолжаются противоклещевые мероприятия с последующим контролем качества акарицидных обработок. Сейчас обеззаражено более 823 га территорий.

Жители края могут сдать клещей на исследование в специализированных пунктах Роспотребнадзора, расположенных в Краснодаре, Сочи, Абинске, Анапе, Апшеронске, Армавире, Тихорецке, Белореченске, Брюховецкой, Выселках, Геленджике, Горячем Ключе, Гулькевичах, Динской, Ейске, Славянске-на-Кубани, Каневской, Кореновске, Кущевской, Павловской, Лабинске, Новороссийске и Отрадной.

Алина Зорина