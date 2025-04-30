Свидетель рассказал о нарушениях, допущенных врачами Марадоны в процессе лечения

Лечащие врачи аргентинского футболиста Диего Марадоны допустили множество нарушений при планировании операции по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга) и организации реабилитационных мероприятий. Это следует из свидетельских показаний главы отделения интенсивной терапии клиники Olivos Фернандо Вильярехо, слова которого приводит газета La Nacion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Марадона умер 25 ноября 2020 года после продолжительного лечения. По версии прокуратуры, в смерти футболиста виновны медицинские работники. Обвинения по статье «убийство с предполагаемым намерением» выдвинуты против семи докторов, главным фигурантом стал нейрохирург Леопольдо Луке.

Из показаний Вильярехо следует, что лечение Марадоны проходило с множеством нарушений. Так, по словам свидетеля, решение о проведении операции было принято без проведения предварительного обследования: «Его лечащий врач (Луке.— "Ъ") решил так». При этом времени на проведение исследований, по мнению Вильярехо, было достаточно.

Позже Луке не допустил к Марадоне врачей, которые собирались осмотреть его после операции. Затем Луке и психиатр Агустина Косачов приняли решение о выписке пациента из клиники с целью дальнейшего лечения на дому. Вильярехо уточнил, что на домашней реабилитации настаивали Луке и Косачов, а родственники футболиста согласились с их решением — они «доверяли врачам и делегировали решения им». В медицинской карте же, напротив, было указано, что семья запросила перевод пациента на домашнюю реабилитацию, а врачи откликнулись на эту просьбу.

В материале итальянской La Gazzetta dello Sport содержатся и другие детали, выяснившиеся в ходе дачи показаний свидетелем Вильярехо. По его словам, после операции Марадоне «было дозволено все», включая гамбургеры и другую вредную еду. «Я беру на себя ответственность. Я чувствовал себя пешкой на этой доске»,— резюмировал он.

Роман Левищев