Свидетель рассказал о нарушениях, допущенных врачами Марадоны в процессе лечения
Лечащие врачи аргентинского футболиста Диего Марадоны допустили множество нарушений при планировании операции по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга) и организации реабилитационных мероприятий. Это следует из свидетельских показаний главы отделения интенсивной терапии клиники Olivos Фернандо Вильярехо, слова которого приводит газета La Nacion.
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Марадона умер 25 ноября 2020 года после продолжительного лечения. По версии прокуратуры, в смерти футболиста виновны медицинские работники. Обвинения по статье «убийство с предполагаемым намерением» выдвинуты против семи докторов, главным фигурантом стал нейрохирург Леопольдо Луке.
Из показаний Вильярехо следует, что лечение Марадоны проходило с множеством нарушений. Так, по словам свидетеля, решение о проведении операции было принято без проведения предварительного обследования: «Его лечащий врач (Луке.— "Ъ") решил так». При этом времени на проведение исследований, по мнению Вильярехо, было достаточно.
Позже Луке не допустил к Марадоне врачей, которые собирались осмотреть его после операции. Затем Луке и психиатр Агустина Косачов приняли решение о выписке пациента из клиники с целью дальнейшего лечения на дому. Вильярехо уточнил, что на домашней реабилитации настаивали Луке и Косачов, а родственники футболиста согласились с их решением — они «доверяли врачам и делегировали решения им». В медицинской карте же, напротив, было указано, что семья запросила перевод пациента на домашнюю реабилитацию, а врачи откликнулись на эту просьбу.
В материале итальянской La Gazzetta dello Sport содержатся и другие детали, выяснившиеся в ходе дачи показаний свидетелем Вильярехо. По его словам, после операции Марадоне «было дозволено все», включая гамбургеры и другую вредную еду. «Я беру на себя ответственность. Я чувствовал себя пешкой на этой доске»,— резюмировал он.