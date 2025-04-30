Минюст предложил расширить список болезней, препятствующих заключению в СИЗО

Минюст предложил расширить перечень заболеваний, препятствующих заключению под стражу подозреваемых и обвиняемых. Сейчас в списке числится 86 заболеваний. Поправки, опубликованные ведомством на regulation.gov, расширяют перечень до 166 наименований. В мае 2024 года член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщала «Ъ», что ведомство планировало увеличить число заболеваний в перечне до 143.

Изменения вносятся в постановление правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Сейчас в документе указаны в том числе инфекционные и паразитарные болезни, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения, болезни мочеполовой системы, болезни органов дыхания и болезни органов пищеварения.

Проект включает в перечень новые группы заболеваний, включая болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения. Кроме того, предлагается запретить заключать под стражу беременных женщин, а также женщин в послеродовом периоде.

В пояснительной записке к проекту говорится, что изменения обеспечат «надлежащее соблюдение прав лиц с тяжкими видами заболеваний, еще не признанных виновными в совершении преступления».

Подробнее об инициативе Минюста — в материале «Ъ» «Медицинское исключение».

Полина Мотызлевская