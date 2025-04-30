Фонтан запустили на площади Минина в Нижнем Новгороде 30 апреля

Главный городской фонтан, расположенный на площади Минина, в Нижнем Новгороде начал работу. Об этом сообщили в мэрии 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Перед этим специалисты «Нижегородского водоканала» сняли защитные конструкции, которые укрывали фонтан зимой, провели ревизию оборудования и пуско-наладку. Работать фонтан будет до наступления первых заморозков, рассказал его смотритель Юрий Сидоркин.

С момента запуска в 1847 году главный фонтан города несколько раз реставрировали. В 90-е годы XX века построили подземную часть и насосные станции, в 2007 году — оборудовали подсветкой. Сейчас у фонтана установлено программное обеспечение, синхронизирующее подачу воды, музыкальное и световое сопровождение.

Галина Шамберина