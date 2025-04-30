Иммерсивная комедия, танцевальный фанк и концертный тур

В предстоящие майские каникулы ростовчане и гости города смогут посетить выставку, приуроченную к 120-летию Михаила Шолохова, поднять себе настроение на концерте «новых парней» из группы Booker, стать участниками иммерсивной комедии «Планета РостовЪ», посетить музей-квартиру дореволюционного периода и совершить экскурсию по праздничному мегаполису. А еще можно запланировать поход в кино или театр. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

1 мая с 16:00 до 23:00 в пространстве Budu dive состоится фестиваль музыки и локальных брендов DURO FEST. В программе — хиты от кавер-групп, маркеты с одеждой, украшениями и различной атрибутикой, барбекю (BBQ), напитки и др. Стоимость участия — 500 руб. (16+)

1 мая в 20:00 на площадке клуба «Эссе» квинтет Екатерины Филоненко даст романтический джазовый концерт. В программе — старый добрый джаз в оригинальных аранжировках. Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

2 мая в 22:00 в клубе «Эссе» состоится концерт бэнда Funk Night. Он для тех, кто любит фанк и обожает танцевать. Организаторы обещают гостям «вечеринку до упаду под зажигательные композиции». Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

3 мая в 19:00 в пространстве Lave состоится концерт группы Booker. «Новые парни» приготовили для зрителей хип-хоп и рэп, танцы, песни и вечернее шоу. Стоимость билетов — от 1490 руб. (16+)

4 мая в 12:00 в Ростовской государственной филармонии состоится концерт «РАСО. Приключения Незнайки и его друзей». Юные слушатели вместе с Ростовским академическим симфоническим оркестром отправятся в путешествие по страницам сказки. Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

1 мая в 19:00 в театре «Человек в кубе» состоится спектакль-концерт «Город влюбленных людей». Это — путешествие в мир чувств, считают в руководстве театра. Стоимость билетов — от 1400 руб. (16+)

2 мая в 18:30 на сцене Ростовского академического театра драмы им. М. Горького покажут спектакль «Варшавская мелодия». Он создан в рамках проекта «Моя несыгранная роль», который в 2021 году инициировал главный режиссер драмтеатра Геннадий Шапошников. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

3 мая в 18:00 на сцене ростовского Музтеатра — опера «Аида». Работая над ней, композитор Джузеппе Верди много времени посвятил изучению мифологии, в том числе и Древнего Египта, и тому, как она соотносится с современностью. Идеи маэстро легли в основу ростовского спектакля, заверили представители театра. Стоимость билетов — от 4500 руб. (12+)

3 мая в 20:00 в ТРК «МегаМаг» состоится показ иммерсивной комедии «Планета РостовЪ». Это — театральное путешествие сквозь историю донской столицы: от 1885 года до наших дней. Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» продолжаются показы фильма «Почтарь». Сюжет: маленький город в тылу, цветущий май. Местные женщины не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Еще одна киноновинка — комедия «Денискины рассказы». Лето — это маленькая жизнь, а для Дениса Кораблева еще и полная приключений. Его семья во главе с бабушкой отправляется на дачу на три летних месяца. Дениске предстоит завести новых друзей, влюбиться и отправиться в путешествие. Стоимость билетов — от 430 руб. (12+)

Также среди премьер — фильм ужасов «Оно. Новая глава». Психиатр Синтия Уинстоун обладает даром проникать в чужое подсознание. На пороге дома Синтии появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что её преследует злобная сущность. Заглянув в разум незнакомки, Синтия понимает, что сущность эта очень сильна и голодна. Стоимость билетов — от 350 руб. (18+).

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Чем еще заняться

С 1 по 12 мая, с 10:00 до 18:00 в «Шолохов-Центре» пройдет выставка детских рисунков «Смотри со мной — 3», приуроченная к 120-летию Михаила Шолохова. Посетители увидят мир знаменитого донского писателя глазами детей. Это яркие рисунки, выполненные карандашом, пастелью и фломастерами. Вход свободный (6+)

1 мая с 8:00 до 20:00 пройдет экскурсионная программа «Ростов сквозь века — обзорная прогулка по городу». В ней — все главные достопримечательности донской столицы. Место сбора на ул. Большая Садовая, 113Б. Стоимость участия — 8 653 руб. (16+)

2 мая в 14:30 можно совершить экскурсию «По дореволюционному музею-квартире с чаепитием». Обязательный пункт в программе — чаепитие с домашними кексами, испеченными хозяйкой музея. Стоимость билета — 3000 руб. (6+)

3 мая в 13:00 на ростовской набережной состоится «Открытие яхт-сезона». В программе — парад судов, водное шоу, диджей-сет на берегу, интерактивы и подарки. Вход свободный. (0+)

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