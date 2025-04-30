В Краснодарском крае отмечается рост цен на кофе и картофель

Цены в Краснодарском крае в марте 2025 года возросли на 0,9% по сравнению с февралем, а годовая инфляция достигла 10,8%, при этом существенно подорожали кофе и картофель, в то время как техника и яйца стали дешевле. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Росстата, главной причиной роста стала неспособность компаний расширять предложение в условиях повышенного спроса. Производители и поставщики вынуждены включать в отпускные цены возросшие затраты на оплату труда и логистику. При этом укрепление рубля сдерживает удорожание некоторых товаров и услуг.

Натуральный кофе подорожал из-за неурожая в странах-производителях и увеличения транспортных расходов. Стоимость картофеля выросла вследствие снижения урожая отечественной продукции и высоких цен на импортную.

В то же время цена на яйца снизилась почти на 13% в годовом выражении благодаря увеличению производства и включению их в перечень социально значимых товаров. Подешевели также мясопродукты, в частности курятина, из-за увеличения предложения.

Укрепление рубля и падение спроса привели к снижению стоимости импортной техники. Новые иностранные автомобили за год подешевели на 4%, ноутбуки — на 6%, пылесосы — на 5%, смарт-часы — почти на 15%. Однако медицинские товары продемонстрировали рост цен вследствие удорожания сырья, материалов, логистических услуг и увеличения расходов производителей лекарств и аптечных сетей на заработную плату.

Алина Зорина