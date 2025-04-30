Ставки аренды качественных складов в Петербурге начали снижаться в I квартале

В Санкт-Петербурге и Ленобласти в первом квартале текущего года ставки аренды складов класса А составили 10 тыс. рублей за кв. м, что на 2% ниже, чем в конце 2024-го. Это объясняется ростом объема свободных площадей на локальном рынке и невысокой активность арендаторов, сообщили «Ъ-СПб» аналитики компании Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом в складских комплексах класса B ставки аренды за период с января по март 2025 года выросли с 8,5 до 9,1 тыс. рублей за кв. м. (+2,4%). Выбор арендаторов объясняется более высокой ценовой доступностью. Росту ставок на подобные площадки поспособствовало ограниченное предложение складских помещений класса B.

В то же время при сохранении тенденции к росту вакантных площадей в объектах класса А, арендные ставки могут продолжить падение. В сегменте В, где спрос остается высоким, цены либо немного вырастут, либо останутся на прежнем уровне.

Объем свободных складских площадей на рынке Петербурга и Ленобласти за I квартал вырос с 73,7 до 99,5 тыс. кв. м (+1,4%). Увеличение доли подобных объектов означает, что предложение превышает спрос, особенно в классе A, отмечают в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ввод складов в первом квартале сократился в Петербурге на 80% за год.

Валерия Мальцева