ВТБ узнал, сколько денег россияне хранят в книгах и матрасах

Каждый второй россиянин хранит дома наличные деньги, следует из результатов опроса, который провел ВТБ (MOEX: VTBR). Чаще всего это небольшая сумма в размере до 30 тыс. руб., которую жители России предпочитают хранить в том числе в книгах, одежде или под матрасом.

«В основном россияне хранят дома некрупную сумму денег: от 5 тыс. до 30 тыс. руб. (более 40% опрошенных) или от 30 тыс. до 100 тыс. руб. (более 30% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ»,— говорится в сообщении ВТБ, которое получил «Ъ».

Хранить наличные деньги в сейфе предпочитают около четверти опрошенных. Различные копилки и книги выбирают 20% респондентов. 12% сказали, что кладут деньги в скрытые карманы одежды, 7% хранят их под матрасом.

По оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, находится на минимуме за шесть лет. Банк уточнил, что до конца 2025 года она может снизиться еще.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбережениям выставили счет».