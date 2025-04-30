В Новороссийск прибыла частица Вечного огня с Мамаева Кургана

Лампада с частицей Вечного огня прибыла в Новороссийск вместе с участниками патриотического автопробега «Пламя героев». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

От лампады на Площади Героев Новороссийска зажгли Вечный огонь. В память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войны ветераны, участники автопробега и новороссийцы возложили цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

Алена Воробьева