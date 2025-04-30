«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для своего IT-хаба в центре Минска — в бизнес-центре «Проспект» класса «А». Сделка по аренде бизнес-центра стала одной из крупнейших сделок аренды на рынке офисной недвижимости в Беларуси за последние годы. Офис с террасой площадью 10 тыс. кв. м рассчитан более чем на тысячу сотрудников. В новой штаб-квартире IT-хаба будут работать команды разработчиков, аналитиков, инженеров и руководителей IT-направлений. Пространство оборудовано не только для работы, но и для командных встреч, отдыха и творчества.

Совет директоров российского энергометаллургического холдинга «Эн+» утвердил Единый годовой отчет за 2024 год. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, группа сохранила приверженность принципам устойчивого развития и усилила работу по ряду направлений. В частности, «Эн+» инвестировала в охрану окружающей среды в регионах ответственности более $200 млн — это на 2,5% больше, чем в 2023 году. Расходы на социальные программы для поддержки персонала составили почти $150 млн, что на 12,3% больше год к году. Для усиления конкурентных преимуществ компания направила около $25 млн на научно-исследовательские и инновационные проекты.

Только две трети компаний готовы надолго отпустить сотрудников в майские праздники. Как пишут «Ведомости», это показал опрос, проведенный Ассоциацией менеджеров. 71% заявили, что поддерживают длительные выходные, так как это хорошая возможность восстановить силы. При этом в мае компании теряют до 15% полезного времени — большие перерывы напрямую уменьшают фонд рабочего времени, что приводит к снижению выработки и выручки.