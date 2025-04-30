В Музее кино пройдут бесплатные показы восстановленных лент «Союзмультфильма»

В Музее кино 2 и 17 мая пройдут бесплатные показы восстановленных анимационных лент «Союзмультфильма», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе музея. Показы приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе кинопоказов заявлены в том числе «Муха-Цокотуха» (1941), «Лиса, Заяц и Петух» (1942), «Слон и Моська» (1941), «Цветик — Семицветик» (1948) и «Федя Зайцев» (1948).

«Мультфильмы, созданные в суровые годы войны и в первые послевоенные годы, демонстрируют силу духа и творческое упорство сотрудников киностудии, которые, несмотря на все трудности, не останавливали работу. Именно в тот период сформировался уникальный стиль наших аниматоров, пронизанный идеями гуманизма»,— заявила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она отметила, что реставрация классических лент не только дань памяти их создателям, но и источник вдохновения для новых поколений.

Полина Мотызлевская