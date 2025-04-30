Глава Кубани встретился с трудовыми династиями региона в преддверии Первомая

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с представителями десяти трудовых династий региона, общий стаж работы которых составляет от 84 до 397 лет. Торжественное мероприятие в преддверии праздника весны и труда состоялось в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На встрече присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, представители профсоюзных организаций, ветераны и молодежь — всего около 250 человек.

«Кубань всегда была трудовой. Сегодня мы чествуем представителей десяти династий, общий стаж каждой — от 84 почти до 400 лет. И таких семей много в крае. Благодаря им наш регион сильный и развивающийся во всех сферах»,— подчеркнул господин Кондратьев.

Глава региона также отметил важность защиты прав работников на достойные условия труда, своевременную оплату и стабильность. Он поблагодарил участников встречи за верность традициям и готовность продолжать дело предков.

Светлана Бессараб напомнила, что 2025 год знаменует 120-летие профсоюзов России, которые сегодня объединяют почти 20 миллионов человек.

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения благодарность губернатора получил Владислав Скибицкий — заведующий оториноларингологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Шесть поколений семьи работают врачами с общим трудовым стажем 397 лет.

Также памятные подарки получили представители еще девяти династий, среди которых Воронины-Куликовы-Василенко из Брюховецкого района — педагоги с общим стажем 265 лет; а также династия Цыганковых (в том числе Людмила и Константин Кусиди) — 169 лет в потребительской кооперации.

Краевое профсоюзное объединение включает более 500 тыс. человек и является одним из крупнейших в России. Благодаря активной позиции профсоюзов, региональным соглашением установлена минимальная зарплата на 5% выше общероссийского МРОТ.

В крае действует более 17 тыс. коллективных договоров — лучший показатель в стране, под защиту которых подпадает свыше 800 тыс. работающих.

Анна Гречко