В Тольятти объявили о запуске программы обновления жилищного фонда

Депутатский корпус думы Тольятти на внеочередном заседании 30 апреля согласовал новую муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанную на 2025-2029 годы. Об этом сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект программы был представлен администрацией Тольятти. Ее реализация потребует 45,6 млн руб., из которых областной бюджет предусматривает 43,6 млн руб., а софинансирование местного бюджета обеспечит 1,9 млн руб.

В частности, в рамках новой программы предполагается обеспечить переселение жильцов дома по адресу: ул. Мурысева, 83А, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году. Программа разделена на 5 этапов вплоть до 2029 года.

При этом каждый владелец квартиры получит денежную компенсацию эквивалентную рыночной стоимости того количества квадратных метров, которым он владеет в старом доме. Предусмотрена ежегодная переоценка стоимости, чтобы человек гарантированно мог себе приобрести жилье взамен квартиры в аварийном доме.

Прокурор Центрального района Александр Диденко рекомендовал администрации обратиться в правительство Самарской области о выделении дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета в целях сокращения срока реализации данной муниципальной программы.

Алексей Алексеев