Замгубернатора Тюменской области Вахрин, обвиняемый во взятке, уволен

Вячеслав Вахрин покинул пост вице-губернатора Тюменской области, сообщили в информационном центре региона. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника»,— говорится в сообщении.

Напомним, Вячеслав Вахрин был арестован 8 июня, он обвиняется в получении взятки в 18,7 млн руб. в виде имущественной выгоды при покупке двух квартир в Тюмени в 2022 году. Вместе с Вахриным был арестован Алексей Гоцык, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент», по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что Вячеслав Вахрин после ареста не получает зарплату, поскольку не выполняет свои должностные обязанности, а его должностные полномочия перераспределены между другими заместителями главы региона. 16 апреля стало известно, что Вячеслав Вахрин подписал контракт с Минобороны и уехал в зону проведения СВО (специальной военной операции).

Анна Капустина