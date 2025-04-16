Тюменский экс-замгубернатора Вахрин, обвиняемый во взятке, отправился на СВО

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который обвиняется в получении взятки, освобожден из-под стражи. Он подписал контракт с минобороны и поехал на специальную военную операцию (СВО), передают «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в рамках следствия у Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка в общей сложности арестовали имущество на сумму 150 млн руб.

Экс-замгубернатора арестовали 8 июня по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), тогда же по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) был арестован Алексей Гоцык. Следствие утверждает, что Вячеслав Вахрин получил от бизнесмена взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени.

Ирина Пичурина