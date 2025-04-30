Россия и КНДР продолжают встречное движение

Россию и Северную Корею свяжет новый автомобильный мост. Старт строительству по видеосвязи дал премьер-министр Михаил Мишустин. Переправу возведут через реку Туманную, по которой проходит государственная граница между государствами. Сейчас добраться из одной страны в другую можно самолетом или по единственному железнодорожному «Мосту дружбы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для перевозки туристов и грузов существующего маршрута хватает, но новый автомост все равно нужен, заметил соучредитель приморского информагентства PrimaMedia Алексей Мигунов: «Был период после 1990-х, когда часть железной дороги даже находилась в частных руках. Затем государство наводило порядок на погранпереходах, они были переданы в ведение РЖД. Проводилась реконструкция путей. При этом в отношении и нашей страны, и КНДР вводились ограничения и санкции, так что многие контакты, в том числе экономические, были прекращены. Мы все помним историю, когда российский дипломат возвращался на родину и пересекал границу на дрезине в дни пандемии COVID-19. Авиасообщение было возможно только по маршруту Пхеньян—Владивосток. Рейс Air Koryo летал один раз в неделю. Но в последние два года участились случаи поездок на зимние горнолыжные курорты в КНДР.

Строительство дороги, безусловно, необходимо. Правда, в ближайшей перспективе, наверное, не стоит ждать какого-то яркого развития туристических либо экономических отношений.

Понятно, что в условиях санкций в Северной Корее развивалось какое-то внутреннее производство, но каких-то историй, свидетельствующих о том, что республика может стать серьезным экспортером для Российской Федерации, я пока назвать не могу».

В 2024-м, как подсчитывали власти Приморского края, Северную Корею посетили 1,5 тыс. россиян. СМИ писали, что турпотоку помогло увеличение числа рейсов Владивосток—Пхеньян до пяти в неделю. А эксперты прогнозировали, что при запуске чартерного сообщения показатель мог бы вырасти до 10-15 тыс. туристов в год. Целью поездок, как правило, становится именно столица КНДР, пояснил руководитель одной из турфирм в Приморском крае Сергей. По его мнению, автомобильный мост, в свою очередь, сможет доставлять людей только в менее востребованные северные районы страны: «Северная Корея на 75% состоит из гор. Поезд идет от границы до Расона, это порядка 15 км, и дальше состав не может двигаться, потому что там уже сложные горные рельефы и тоннели. Все это связано с безопасностью Северной Кореи. То есть мы можем на автомобильном маршруте пройти только Расон. От него до Пхеньяна 700 км, это два дня в пути. Те, кто едут на поезде, попадают только в северную часть республики. Так что это не увеличит значительно пропускную способность и турпоток. Автобусные туры в Северную Корею, я так предполагаю, вряд ли будут организованы».

После того, как прошлым летом Россия и Северная Корея подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, объем торговли между странами заметно вырос. Об этом агентству «РИА Новости» сообщало посольство в Пхеньяне. Цифр там не называли. При этом только за 2023-й, как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, товарооборот вырос в девять раз, более чем до $34 млн.

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Елизавета Скобцова