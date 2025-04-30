В Екатеринбурге открыли выставку эскизов памятников режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге в здании Свердловской киностудии (ул. Ленина, 50ж) открыли выставку проектов памятника режиссеру Алексею Балабанову. Комиссия выбрала 10 лучших из представленных 53 работ, жители города смогут познакомиться с ними в течение месяца.

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На большинстве эскизов представлена фигура Алексея Балабанова — за работой, с кинокамерой, сидящим в зрительном зале или в вагоне трамвая, показанном в фильме «Брат», режиссером которого он является. В других проектах он идет по городским улицам, сидит на велосипеде, облокачивается на колонну Свердловской киностудии.

Представленные на конкурс проекты были отобраны членами жюри, среди которых представители администрации и творческие деятели, знакомые с Алексеем Балабановым. Каждый оценил проекты по десятибалльной шкале, а затем баллы были суммированы, пояснила «Ъ-Урал» начальник отдела городской среды Главархитектуры Екатеринбурга Екатерина Березкина. Сейчас участники конкурса изготавливают макеты своих проектов, которые до конца мая представят администрации. Затем с 26 по 30 мая состоится заседание жюри, где определят победителя.

Окончательное место, где установят памятник, еще не определено. Проектами предлагается не только место у Свердловской киностудии, но и пространство у ТЦ «Сити-центр», на ул. Кузнечной ближе к пр. Ленина, на аллее на пр. Ленина. Источник финансирования пока также не определен, возможно, памятник будет установлен не за счет средств муниципального бюджета.

Напомним, в прошлый раз члены жюри не смогли отобрать работы из заявленных на конкурс вариантов, поэтому срок приема предложений был продлен. Тогда собравшиеся на обсуждении заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений» среди поступивших заявок и отметили банальность предложенных решений, а музыкант Вячеслав Бутусов заявил, что «выбирать особенно не из чего».

Анна Капустина