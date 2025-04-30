Самые стрессовые участки дорог определили ученые в Нижнем Новгороде

Команда нижегородских ученых-психофизиологов под руководством Софии Полевой и Сергея Парина составила карту стрессогенных дорожных участков Нижнего Новгорода. Об исследовании рассказала доцент кафедры общей и клинической психологии Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Мария Халак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта стрессогенных зон Нижнего Новгорода

Фото: ПИМУ Карта стрессогенных зон Нижнего Новгорода

Фото: ПИМУ

Водители такси и маршруток месяц ездили по городу со специальными датчиками на теле, которые считывали сердечный ритм. Ученые обобщили полученные данные и выяснили, что наибольший стресс водители испытывают в районе Канавинского моста, Московского вокзала, транспортной развязки на пересечении улиц Новикова-Прибоя и проспекта Ленина, а также на Казанском шоссе и улице Родионова.

Чтобы снизить уровень стресса, Мария Халак посоветовала слушать успокаивающую музыку, аудиокниги или подкасты, практиковать дыхательные упражнения и выбирать оптимальные маршруты с помощью навигатора, чтобы заранее подготовиться к различным дорожным событиям.

Елена Ковалева