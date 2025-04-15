В Анапе организуют альтернативный отдых для туристов из-за разлива мазута

Власти Краснодарского края разработали альтернативные туристические программы для отдыхающих Анапы и Темрюкского района, где открытие пляжей после разлива мазута в Керченском проливе остается под вопросом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — отметил господин Кондратьев.

По словам главы региона, возможность начала пляжного сезона в пострадавших районах будет определена на основании заключения Роспотребнадзора. Тем временем для туристов организованы экскурсии по винодельням, агротуристическим объектам, а также спортивные и гастрономические мероприятия.

Губернатор сообщил, что с начала 2025 года Кубань посетили более 2 млн туристов, а на майские праздники ожидается еще около 600 тыс. человек. Летний номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на данный момент забронирован почти на 50%.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива. В результате в море вылилось около 3 тыс. ттопливного мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края, особенно пострадали берега в районе Анапы и Тамани. Ущерб экологии от катастрофы Росприроднадзор оценил в 84,9 млрд руб.

11 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор выявил отклонения от санитарных нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов. При этом официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае, в частности в Анапе, после аварии с танкерами пока нет, сроки его готовности не определены.

Наталья Решетняк