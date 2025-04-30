В Самаре «Проектное бюро» оштрафовано на полмиллиона рублей

В Самаре ООО «Проектное бюро» признано виновным в нарушении законодательства о противодействии коррупции в сфере капитального ремонта. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В ходе проверки было выявлено, что в 2020 году директор «Проектного бюро» передал председателю правления ЖК «Удача» несколькими частями незаконное вознаграждение в общем размере 385 тыс. руб.

Деньги выплачивались за способствование заключению договора на выполнение проектно-изыскательных работ по многоквартирному дому на ул. Вольской.

В отношении ООО было возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Ранее приговором суда теперь уже бывший директор организации был признан виновным в коммерческом подкупе.

Алексей Алексеев