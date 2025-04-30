На сайте ГУ МВД по Пермскому краю появились данные нового руководителя

Данные нового начальника краевого главка МВД появились на региональном ведомственном сайте. В разделе «Руководство» указано, что начальником ГУ МВД по Пермскому краю является генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Указ президента РФ о его назначении на должность на сайте Кремля и портале правовой информации не публиковался. Как ранее сообщали СМИ, указ был подписан Владимиром Путиным 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Толкунов.

Фото: страница «Брянск главный» в соцсети Владислав Толкунов.

Фото: страница «Брянск главный» в соцсети

Владислав Толкунов служит в органах МВД с 1997 года. Занимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области. С 2023 года — в центральном аппарате МВД РФ.

Прежний начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант Александр Щеглов, возглавлявший главк с 2020-го по декабрь 2024 года, трудоустроился в администрацию губернатора Пермского края.