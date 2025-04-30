Квартальная прибыль швейцарского банка UBS превзошла прогнозы

Сегодня, 30 апреля, швейцарский банк UBS сообщил, что его прибыль в первом квартале составила $1,69 млрд. Таким образом, она снизилась на 3,5% в сравнении с прошлым годом, однако оказалась существенно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших $1,3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone, Steffen Schmidt / AP Фото: Keystone, Steffen Schmidt / AP

Выручка банка сократилась на 1%, составив $12,6 млрд. UBS сообщил, что чистый процентный доход (сумма, полученная в виде процентов по кредитам, минус уплаченные проценты по депозитам) снизился на 11% в сравнении с предыдущим кварталом и на 16% в сравнении с первым кварталом 2024-го.

Банк также ожидает, что непредсказуемая торговая политика США может влиять на его бизнес в ближайшие кварталы. «Быстрые и существенные изменения торговых пошлин, повышение риска эскалации и значительный рост экономической неопределенности привели к сильной волатильности на рынках в первые недели апреля. Учитывая широкий диапазон возможных результатов, дальнейшая экономическая траектория непредсказуема»,— заявил UBS, отметив, что возможность дальнейшего повышения пошлин несет существенные риски для роста мировой экономики и делает вероятной инфляцию.

«Неопределенность тоже имеет свою цену, и поэтому инвесторы и корпорации, скорее всего, сократят свои инвестиционные планы»,— заявил гендиректор банка Серджо Эрмотти.

Яна Рождественская