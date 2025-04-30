Предъявите смартфон

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как будет работать сервис France Identite.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция готовится к постепенному запуску France Identite — государственного приложения, которое позволит гражданам в цифровом виде подтверждать свою личность и создавать необходимые документы. Например, в сервисе можно будет получить электронные справки для аренды жилья, открытия банковского счета и тому подобное с цифровой подписью, которая действует только для одного получателя и строго ограниченное время. Такой подход снижает риски мошенничества и несанкционированного распространения персональных данных. Использовать France Identite смогут совершеннолетние обладатели новой карты национальной идентичности (CNIe), которая выпускается с 2021 года. Приложение не заменит физический документ полностью, но расширит его возможности.

Как заверяют разработчики, уровень безопасности сервиса высокий. Все данные хранятся только на устройстве пользователя (это любой телефон на Android версии 8 и выше с поддержкой NFC, а также смартфоны на iOS с 16-й версии). А доступ к данным защищен PIN-кодом и биометрией. Среди мировых аналогов французский сервис выделяется акцентом на приватности и контроле над личными данными: гражданин сам решает, кому и когда их передавать, а от государства — только защищенная инфраструктура.

В Германии, Бельгии или Испании, например, цифровые идентификаторы интегрированы с госпорталами, но часть сервисов все еще требует бумажных документов, а цифровизация идет поэтапно. Это похоже на ситуацию в России, где также внедряется цифровое удостоверение личности, но параллельно развивается Единая биометрическая система для доступа к госуслугам и платежам. Вопросы приватности и контроля при этом, как и везде, вызывают споры.

Одними из лидеров глобальной цифровизации можно назвать Эстонию и Казахстан. В последнем, например, местная система Digital ID позволяет идентифицироваться через биометрию или QR-подпись. Свыше 90% госуслуг в Казахстане доступны онлайн. Только за прошлый октябрь, например, там насчитали свыше 18 млн идентификаций. Государство активно внедряет нейросети и экспортирует IT-решения.

Александр Леви