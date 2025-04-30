В Кургане на улице Гоголя закроют движение для репетиции парада 9 мая

В Кургане дважды перекроют улицу Гоголя для движения транспорта на время репетиции парада, посвященного Дню Победы, сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Проехать нельзя будет по улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Володарского 5 и 7 мая с 15:00 до 18:30. Также запрещается остановка и стоянка транспорта на парковке у перекрестка улиц Гоголя и Володарского, напротив центрального входа кинотеатра «Россия». Оставлять здесь машины не допускается с 7:00 до 18:30 5 мая и с 15:00 до 18:30 7 мая.

Виталина Ярховска