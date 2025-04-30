Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам марта составила 9,78%

В Нижегородской области по итогам марта годовая инфляция составила 9,78%, месячная инфляция составила 0,66%. Об этом сообщило Волго-Вятское главное управление ЦБ РФ.

Заметнее всего в марте и в целом за год в регионе повысились цены на услуги. В частности, за проезд в транспорте (+12,82% в годовом выражении) и посещение учреждениий культуры (+22,29%). Рост постоянных издержек сказывается на подорожании билетов, пояснили в ЦБ РФ.

Месячный прирост цен на продовольственные товары в марте составил 0,55%. Сильнее всего в марте подорожала рыба и рыбные продукты (+3,24%), хлеб и хлебобулочные изделия (+2,27%). Также растут цены на молочную продукцию (+1,59%), сыр (+0,92%) и сливочное масло (+0,50%). Дешевеют куриные яйца (-8,38%).

На непродовольственные товары прирост цен с 0,37% в феврале увеличился до 0,55% в марте. Сильнее всего подорожали меховые изделия (+2,42%), медицинские товары (+1,44%), парфюмерия и косметика (+1,35%). Подешевела цифровая техника: телерадиотовары (-1,54%), средства связи (-1,29%) и компьютеры (-0,28%).

В целом по России годовая инфляция по итогам марта составила 10,34%.

По мнению ЦБ РФ, главная причина прироста цен — высокий спрос, который опережает возможности расширения предложения. В этих условиях производители и поставщики товаров и услуг продолжали переносить в цены увеличение собственных затрат.

Анастасия Титова