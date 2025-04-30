Ижевские коммерсанты вернули в бюджет долгов на 86,7 млн рублей с начала года

86,7 млн руб. долгов по налогам, сборам и страховым платежам вернули ижевские предприниматели в бюджеты всех уровней с начала года, 2,8 млн из которых пошли в местную казну, сообщает пресс-служба администрации города после очередного заседания соответствующей комиссии. Оно прошло 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На этом заседании были рассмотрены дела должников: 25 ижевских организаций и ИП. Перед собранием четверо из них полностью закрыли свою задолженность перед бюджетом и фондами, еще четверо — сделали это частично. Общая сумма возвращенных долгов составила 16,7 млн руб.

Еще четыре организации, присутствовавшие на заседании, оказались заинтересованы урегулировать вопросы в досудебном порядке и намерены закрыть свои долги в течение мая. Одной фирме порекомендовали обратиться в удмуртское УФНС за предоставлением рассрочки.