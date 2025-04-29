КТК устранил нарушения на выносных причальных устройствах в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ликвидировал все нарушения, выявленные Ространснадзором во время проверки выносных причальных устройств (ВПУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора КТК Николая Горбаня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

«Мы очень оперативно отреагировали, разработали мероприятия, и все те недостатки и нарушения, которые были выявлены в результате внеплановой проверки Ространснадзора, на сегодняшний день устранены»,— заявил господин Горбань.

Как отметил Николай Горбань, для одного из остановленных ВПУ уже получены документы, позволяющие восстановить работу. По второму причальному устройству компания ожидает решение Российского морского регистра судоходства о восстановлении класса и выдаче свидетельства. После получения всех необходимых бумаг в мае запланирован вывод ВПУ-2 из эксплуатации для технического обслуживания.

Ранее Ространснадзор инициировал проверки в портах Черного моря после аварии танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. По итогам инспекции в конце марта КТК приостановил работу двух ВПУ на морском терминале под Новороссийском.

Позднее, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска оштрафовал компанию на 200 тыс. руб. за нарушения требований при перевалке нефти. В начале апреля консорциум возобновил работу ВПУ-1.

Анна Гречко