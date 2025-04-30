Свердловчанку начали судить за хищение денег для гособоронзаказа со счетов ВТМЗ

Кушвинский городской суд (Свердловская область) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местной жительницы Светланы Радостевой, обвиняемой в похищении более 519,8 тыс. руб. с банковских счетов Верхнетуринского машиностроительного завода (ВТМЗ). Как сообщили в пресс-службе суда, похищенные деньги полагались на выполнение гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Кушвинского городского суда Фото: пресс-служба Кушвинского городского суда

По данным суда, Светлана Радостева в должности начальника бюро учета расчетов с персоналом обманным путем похитила деньги со счетов завода в интересах своей матери, которая также работала на ВТМЗ. Похищенные деньги она перечислила ей в виде зарплаты.

«После оглашения обвинительного заключения подсудимая признала свою вину в полном объеме. Ущерб предприятию возмещен», — говорится в сообщении суда. Как следует из картотеки суда, Светлане Радостевой предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Следующее судебное заседание по ее уголовному делу назначено на 4 июня.

ВТМЗ производит высоковольтные вакуумные выключатели, фланцы для трубопроводов, металлорежущий инструмент, черное и цветное литье, продукцию для военно-промышленного комплекса. Входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Мария Шараева