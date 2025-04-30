Житель Татарстана подозревается в мошенничестве с земельным участком

42-летнего татарстанца обвиняют в мошеннических действиях с земельным участком. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый организовал подготовку поддельных документов, согласно которым местной жительнице якобы был выделен земельный участок на территории Салмачинского Совета муниципального района в 1998 году — для строительства индивидуального жилого дома и ведения личного хозяйства.

На основании этих фальшивых бумаг женщина поставила муниципальную землю на кадастровый учет и зарегистрировала на нее право собственности. В результате действия злоумышленника нанесли ущерб бюджету муниципального образования на сумму свыше 1,9 млн руб.

В связи с расследованием суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов