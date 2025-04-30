Жительница Ленобласти родила здорового мальчика в машине скорой помощи

Жительница одного из поселков Всеволожского района родила мальчика в машине скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал скорая помощь Ленобласти утром 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скорая помощь Ленобласти Фото: Скорая помощь Ленобласти

Медики прибыли к роженице, когда у нее начали подтекать околоплодные воды. Схватки продолжались длительное время, роды были третьи. Врачу и фельдшеру стало ясно, что все случится еще до прибытия в роддом.

Пациентка же наотрез отказалась рожать дома. Как только машина выехала в больницу, у женщины отошли воды. Медикам с трудом удалось уговорить ее родить в машине.

«Водитель остановился в безопасном месте, и буквально через несколько минут, на третьей потуге, родился здоровый мальчик и сразу закричал! Мама назвала сына Артем»,— говорится в сообщении.

По словам фельдшера скорой помощи Токсовской подстанции Ирины Рябовой, она получила «море впечатлений», так как очень хотела принять роды. Этот вызов стал для госпожи Рябовой «боевым крещением».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что семьям Петербурга могут разрешить тратить материнский капитал на установку дверей и окон.

Андрей Маркелов