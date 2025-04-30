В Ростовской области ограничили время пребывания граждан в лесах

В Ростовской области для обеспечения пожарной безопасности ограничили время пребывания граждан в лесных массивах. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что за наиболее крупными лесными массивами установлено видеонаблюдение посредством системы из 86 камер. На наблюдательных пунктах в течение дня дежурят сотрудники ГАУ Ростовской области «Лес», также осуществляется патрулирование массивов. Кроме того, территории, которые попали под ограничения, оборудовали заградительными шлагбаумами.

В общей сложности для оперативной ликвидации пожаров подготовлено 3725 человек, 1143 единицы техники и более 10 тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

Мария Хоперская