На Кубани отмечаются признаки снижения потребительской активности

В первом квартале 2025 года в Краснодарском крае отмечается замедление потребительской активности, что соответствует общероссийской тенденции. Наибольшее охлаждение спроса наблюдается в непродовольственном сегменте. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным экспертов, в феврале-марте сократились продажи как новых, так и подержанных автомобилей. Специалисты связывают это с насыщением рынка после ажиотажа во второй половине 2024 года, когда жители региона стремились приобрести машины до повышения утилизационного сбора.

Торговые сети фиксируют снижение интереса к товарам для ремонта и строительства. Причинами называют завершение программы безадресной льготной ипотеки и высокие ставки по депозитам, стимулирующие людей больше сберегать, чем тратить. Ретейлеры также отмечают падение спроса на электронику.

«Хотя наблюдается некоторое замедление потребительской активности в регионе, спрос на продукты и услуги общественного питания сохраняется на высоком уровне, чему способствует значительный интерес населения к внутреннему туризму в крае», — отмечает начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

Банк России учитывает изменения в потребительской активности при принятии решений по ключевой ставке. Регулятор планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия длительное время для охлаждения спроса и замедления роста цен. По прогнозу Банка России, инфляция снизится до целевого уровня в 4% в 2026 году, когда потребительская активность придет в соответствие с возможностями производства товаров и услуг.

Алина Зорина