В суд направили дело двух украинцев, убивших члена бердянского избиркома

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против двух граждан Украины: 23-летнего Дамиана Омельяненко и 27-летнего Артура Шашенка. Они причастны к убийству сотрудника военной администрации и избиркома Бердянска в 2022 году. Дело передали для рассмотрения в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, в 2022 году сотрудники силовых структур Украины создали террористическое сообщество, куда вошла Татьяна Омельяненко. Она привлекла в сообщество своего сына Дамиана и Никиту Пака. Они, в свою очередь, приобщили к своей деятельности Артура Шашенка.

В период с 6 по 16 сентября того же года злоумышленники следили за заместителем главы военно-гражданской администрации Бердянска Запорожской области Олегом Бойко и членом местного избиркома Людмилой Бойко. 16 сентября террористы расстреляли супругов в гаражном кооперативе в Бердянске. Оба потерпевших скончались.

В зависимости от роли всем четверым вменяют в вину участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), вовлечение лица в совершение теракта (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и совершение акта международного терроризма (ч. 3 ст. 361 УК РФ). Расследование против Татьяны Омельяненко и Никиты Пака продолжается, они скрылись от следствия.

Никита Черненко