Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СК по Республике Татарстан Валерия Липского доложить о ходе и результатах уголовного дела, возбужденного в связи с преследованием и избиением жительницы Нижнекамска. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал отчета по делу о преследовании женщины в Нижнекамске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал отчета по делу о преследовании женщины в Нижнекамске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщается, в Telegram-канале была опубликована видеозапись, в которой женщина рассказала о жестоком обращении со стороны бывшего партнера. По ее словам, в январе текущего года мужчина избил ее, после чего она приняла решение прекратить отношения. Однако он продолжил преследование: угрожал, применял физическую силу, незаконно установил в ее квартире прослушивающие устройства и разместил в интернете интимные фотографии.

Женщина обращалась в компетентные органы, однако реакции не последовало. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчину по факту произошедшего проверяют полицейские.

Артём Дергунов