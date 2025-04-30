В Нижнекамске полиция проверяет мужчину, обвиняемого в избиении бывшей девушки

В Нижнекамске сотрудники полиции проверяют мужчину 1996 года рождения, по подозрению в избиении бывшей возлюбленной 1984 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Обратившись в местное отделение полиции, потерпевшая рассказала, что мужчина на почве личных неприязненных отношений избил ее.

Помимо этого, он, намереваясь опорочить честь и достоинство женщины, взломал ее страницу в социальных сетях и разместил интимные фотографии. Также он незаконно проник в ее квартиру и установил там устройство для прослушивания.

Несмотря на то что мужчине уже было назначено административное наказание — штраф в размере 5 тыс. руб. и арест сроком на 10 суток, он продолжает совершать противоправные действия.

В настоящее время материалы проведенной проверки направлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Артём Дергунов