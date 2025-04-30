В Самаре дошло до суда дело о мошенничестве с автокредитами на 29 млн рублей
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти предполагаемых участников ОПГ из Самары. Им инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
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«В рамках следствия на имущество обвиняемых — пять земельных участков и денежные средства на счетах в кредитных организациях — наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2023 году двое жителей Самарской области с помощью семерых малоимущих граждан реализовали схему обмана банков. Малоимущие оформляли на себя автокредиты, после чего дорогие машины, на покупку которых выдавались займы, продавались.
Преступления были совершены с февраля по ноябрь 2023 года. Сумма причиненного ущерба превысила 29 млн руб. Имущество обвиняемых, включая пять земельных участков и деньги на счетах в банках, арестованы. Расследование уголовного дела завершено.