Арестованным за стрельбу в Сочи оказался блогер Ренат Пашаев

В аэропорту Сочи задержали блогера Рената Пашаева, находившегося в розыске за стрельбу и экстремистские лозунги. Об этом сообщили федеральные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Москве в новогоднюю ночь. Блогер записал видео, где оскорблял полицейских, выкрикивал провокационные лозунги и стрелял из оружия рядом с жилым зданием. На следующий день, 1 января, он опубликовал эти кадры в сети.

После появления ролика полиция объявила Рената Пашаева в розыск. Его задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался вылететь за границу. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения.

Нурий Бзасежев