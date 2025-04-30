ФСБ рассекретила новые данные о самоубийстве Гитлера

ФСБ России опубликовала подробности допроса старшего камердинера Адольфа Гитлера — штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге. В 1945 году его доставили на допрос в Москву, где он рассказал о последних днях перед капитуляцией Германии. В частности, Гейнц Линге описал обстоятельства смерти фюрера.

«30 апреля днем без четверти четыре Гитлер пришел в кабинет Геббельса, чтобы проститься с ним. Я был как раз в приемной. Геббельс хотел было пригласить Гитлера в свою комнату, но Гитлер отказался, заметив, что решение его неизменно. Он простился с г-жей Геббельс и д-ром Геббельс и ушел обратно в свой кабинет. Затем я и Крюгер вышли из кабинета… Минут через пять раздался выстрел. О происшедшем я тотчас известил Бормана, находившегося в зале ожидания»,— говорится в документах.

Позднее камердинер изменил показания и признался, что не слышал самого выстрела, а лишь почувствовал запах пороховых газов. Гейнц Линге уверял, что погибший мужчина не мог быть двойником фюрера, поскольку у Адольфа Гитлера их не было. Кроме того, в помещении был только один выход, и настоящему фюреру не удалось бы сбежать незамеченным.

Другую версию — отравление Адольфа Гитлера и его жены цианистым калием — подтвердил французский антрополог Филипп Шарлье в 2017 году.