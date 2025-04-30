В КЧР выявили неплательщика штрафов на сумму более 76 тысяч рублей

В Карачаево-Черкесии сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Хабезский» посредством системы «Паутина» выявили неплательщика 87 административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В установленный законодательством срок должник не оплатил штрафы на общую сумму 76,8 тыс. руб. Автомобиль должника задержан и отправлен на спецстоянку.

Напомним, Карачаево-Черкесия заняла третье место среди регионов РФ с наивысшей закредитованностью населения в 2024 году с показателем 18,9.

Андрей Николаев