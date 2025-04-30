В Набережных Челнах несовершеннолетний пассажир 2007 года рождения погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах во время ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана В Челнах во время ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

По предварительной информации, водитель 2007 года рождения нарушил правила дорожного движения (п. 10.1 ПДД), не выбрав безопасную скорость. Управляя автомобилем «Форд Фокус», он сначала наехал на бордюрный камень, затем столкнулся с опорой освещения и дорожным знаком. После этого машина съехала в кювет, перевернулась и загорелась.

В результате аварии один из пассажиров, также родившийся в 2007 году, скончался на месте до прибытия скорой помощи. Двое других пассажиров — 2008 и 2009 годов рождения — получили травмы.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено органами предварительного расследования.

Артём Дергунов