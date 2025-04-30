Московский холдинг купил 25% акций Курганской генерирующей компании

ООО «Холдинговая компания „Экологические системы“» (Москва) купила 24,8% акций Курганской генерирующей компании (КГК), поставщика электрической и тепловой энергии на территории Зауралья. Данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Ранее столичная организация не владела ценными бумагами КГК. Долю в компании «Экологические системы» приобрели 28 апреля. Холдинг купил и обыкновенные, и привилегированные акции. Первые позволяют участвовать в управлении компанией (и также называются голосующими), вторые — получать фиксированные дивиденды. Организация теперь владеет 24,8% голосующих акций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Холдинговая компания „Экологические системы“» зарегистрирована в Москве в 2014 году. Генеральным директором с 7 марта 2025 года является Алексей Кашкин, который также входит в совет директоров КГК (по информации на июнь прошлого года). В совладельцах организации указаны Елена Сергеева (37% акций), ООО «Инвест Энергия» и ООО «Смарттех» (по 19%), ООО «Корпорация СТС» (15%) и Татьяна Черных (10%). Выручка компании за 2024 год составила 24 млн руб., чистая прибыль — 342,9 млн руб. Выручка КГК за прошлый год была на уровне 8,3 млрд руб., а чистая прибыль — 603,5 млн руб.

Виталина Ярховска