В озере под Железноводском нашли снаряды времен ВОВ

В поселке Иноземцево местные жители нашли неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны в озере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / Evgeniye_bakulin Фото: https: / t.me / Evgeniye_bakulin

Почти 80 лет гранаты лежали на дне, став частью истории, написал глава города. Территорию озера оцепили для работы саперов. Специалисты проведут обследование и обезвреживание опасных находок.

Точные причины попадания снарядов в озеро неизвестны. Возможно, их во время войны их затопили намеренно, чтобы предотвратить их захват врагом, или они оказались там случайно, говорится в сообщении.

Для безопасности населения принимаются все необходимые меры. Саперы работают совместно с правоохранительными органами и спасательными службами.

Андрей Николаев