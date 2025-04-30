Швейцария с 15 мая запретит «Хамас»

Палестинское движение «Хамас» будет запрещено в Швейцарии. Запрет вступит в силу с 15 мая, сказано в пресс-релизе на сайте федерального совета страны.

Решение было одобрено на заседании совета. Закон о запрете «Хамаса» и связанных с ним организаций предоставляет швейцарским властям необходимые инструменты для принятия мер против деятельности палестинской организации или ее поддержки на территории страны. В частности, он позволит полиции применять «превентивные меры» — такие как запрет на въезд или высылка, а также вести сбор доказательств по уголовным делам для борьбы с деятельностью «Хамаса».

Власти рассчитывают, что это «затруднит использование "Хамасом" Швейцарии в качестве финансового центра». Также закон должен помочь укрепить внутреннюю безопасность Швейцарии и способствовать соблюдению международного права.

Война между «Хамасом» и Израилем продолжается с 7 октября 2023 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает завершить военную операцию в секторе Газа к октябрю 2025 года. В связи с этим в апреле еврейское государство приступило к интенсификации боевых действий в палестинском анклаве. «Хамас» предложил израильскому правительству единовременное освобождение всех оставшихся заложников в обмен на пятилетнее перемирие.

Подробности — в материале «Ъ» «Войну в Газе ограничили дедлайном».