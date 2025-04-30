В Самарской области беременным школьницам будут выплачивать по 100 тыс. рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе начала действовать выплата 100 тыс. руб. для студенток, вставших на учет по беременности. На реализацию выплаты в 2025 году выделено 300 млн руб.: 264 млн руб. из федерального бюджета и 36 млн руб. из регионального.

Господин Федорищев пояснил, что выплата утверждена в рамках нацпроекта «Семья». «Поддержка родительства, забота о детях, благополучие семей — главные задачи нацпроекта и основные ориентиры нашей работы на региональном уровне»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Выплаты для беременных студенток ввели более чем в 40 регионах. Минтруд позднее рекомендовал распространить выплату и на учениц общеобразовательных учреждений. Глава ведомства Антон Котяков пояснял, что эта мера нужна не для стимулирования к ранним родам, а для поддержки девушек, оказавшихся в сложной ситуации. Рекомендацию ведомства выполнили в том числе власти Орловской, Воронежской и Кемеровской областей.

Полина Мотызлевская