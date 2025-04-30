Из саратовского поселка вывезли найденный снаряд времен Первой мировой

Житель саратовского поселка Красный Октябрь нашел в своем огороде снаряд времен Первой мировой войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Сразу после обнаружения боеприпаса мужчина связался с экстренными службами. Прибывшая на место группа разминирования доставила снаряд на полигон для ликвидации.

По данным ведомства, найденный боеприпас относился к американской автоматической пушке McClean Mk III. К ее производству приступили в 1916 году.

Павел Фролов