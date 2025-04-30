Жену экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений решение о содержании под стражей Янины Копайгородской — супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Она пробудет под арестом до 17 мая, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янина Копайгородская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Янина Копайгородская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Янине Копайгородской заменили меру пресечения (заключение под стражу вместо домашнего ареста) в марте 2025 года. На ужесточении настаивало следствие, считавшее, что женщина пыталась давить на свидетеля по уголовному делу против ее мужа. В том же месяце защита обжаловала решение суда.

Самого Алексея Копайгородского арестовали в сентябре 2024 года. По версии следствия, супруги в 2022–2024 годах присвоили два земельных участка в Сочи (ч. 4 ст. 160 УК РФ), чем нанесли ущерб городу в 3,7 млн руб. Позже экс-мэру добавили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде четырех квартир от местного предпринимателя. Их стоимость оценили в 43 млн руб. Янина Копайгородская же проходила как посредник при получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба фигуранта не признают вину.

В марте «Ъ» стало известно, что Алексею Копайгородскому вменили получение еще двух взяток от крупных сочинских застройщиков, а его супруге — посредничество при их передаче. Речь шла о выделении коммерсантами 2,5 млн руб. ежемесячно во внебюджетные фонды. Самих бизнесменов освободили от ответственности за содействие в расследовании и дачу показаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «На арест матери приглашаются дети».

Никита Черненко