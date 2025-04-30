В Омской области сняли режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Омской области принял решение об отмене режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также были сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Напомним, что распоряжение о введении режима повышенной готовности в марте 2020 года подписал возглавлявший тогда регион губернатор Александр Бурков. Изначально документ предусматривал ограничения, которые в частности запрещали прогулки по паркам, обязывали носить маски и вводили дистанционное обучение в школах.

На протяжении последующих пяти лет оперштаб продлевал действие этого документа.

Александра Стрелкова