Главе СКР доложат по ситуации с едким запахом в Саратове и Энгельсе

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства в регионе. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее жители Саратова и Энгельса в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, рассказали о едком запахе, который они ощущают в течение нескольких месяцев. С их слов, из-за этого у местных жителей, включая детей, ухудшилось самочувствие, наблюдаются головные боли.

Причиной неприятного запаха авторы обращения назвали выбросы в атмосферу неочищенных отходов от местных промышленных предприятий. Речь идет и о тех, которые занимаются переработкой нефтепродуктов. Граждане неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно. Ранее глава СКР ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов