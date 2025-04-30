Британия готовится к блэкаутам, как в Испании и Португалии

Великобритания «постоянно проверяет устойчивость» энергосистемы, чтобы быть готовой к возможным блэкаутам. Такое заявление сделал министр экологии Великобритании Стив Рид в интервью Times Radio. Он отвечал на вопрос ведущей, предприняло ли правительство что-то для проверки готовности энергосистемы страны на случай масштабных отключений, каковые произошли в Испании и Португалии.

По словам министра, в правительстве действует группа, которая контролирует этот вопрос «изо дня в день». «Что же касается ситуации в Испании и Португалии,— добавил господин Рид,— нам необходимо ознакомиться с тем, что конкретно дадут их расследования, а потом мы извлечем из этого соответствующие уроки». Однако министр отметил, что «трудно извлечь уроки до того, как там выяснят причину».

Ранее лидер оппозиции Кеми Баденок высказала мнение, что блэкауты в стране могут стать результатом политики по достижению нулевых выбросов. На Даунинг-стрит отвергли такую версию.

Как Пиренейский полуостров временно остался без электроэнергии — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская