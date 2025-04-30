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Коммерсантъ FM
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Британия готовится к блэкаутам, как в Испании и Португалии

Великобритания «постоянно проверяет устойчивость» энергосистемы, чтобы быть готовой к возможным блэкаутам. Такое заявление сделал министр экологии Великобритании Стив Рид в интервью Times Radio. Он отвечал на вопрос ведущей, предприняло ли правительство что-то для проверки готовности энергосистемы страны на случай масштабных отключений, каковые произошли в Испании и Португалии.

По словам министра, в правительстве действует группа, которая контролирует этот вопрос «изо дня в день». «Что же касается ситуации в Испании и Португалии,— добавил господин Рид,— нам необходимо ознакомиться с тем, что конкретно дадут их расследования, а потом мы извлечем из этого соответствующие уроки». Однако министр отметил, что «трудно извлечь уроки до того, как там выяснят причину».

Ранее лидер оппозиции Кеми Баденок высказала мнение, что блэкауты в стране могут стать результатом политики по достижению нулевых выбросов. На Даунинг-стрит отвергли такую версию.

Как Пиренейский полуостров временно остался без электроэнергии — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Блэкаут в Испании и Португалии

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение &lt;BR>На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов &lt;BR>На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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