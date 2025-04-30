Верховный суд не рассмотрит дело об ущемлении прав СМИ из-за отзыва жалобы

Верховный суд РФ (ВС) не сможет высказаться о споре между учредителем небольшой радиостанции в Костромской области ООО «73» и Роскомнадзором. Как обнаружил «Ъ» в картотеке арбитражных дел, компания отозвала свою жалобу.

Тяжба была связана с отказом ведомства переоформить лицензию на эфирное вещание радиоканала КНаВ в поселке Красное-на-Волге Костромской области. Роскомнадзор просил компанию предоставить документы, которые бы подтверждали отсутствие иностранного контроля. Гендиректор и учредитель ООО Александр Соколов несколько раз высылал в ответ документы из миграционной службы об отсутствии у него иностранного гражданства, но регулятор считал это недостаточным, не указывая при этом конкретный перечень необходимых документов.

Разногласия перешли в судебную плоскость, однако на уровне арбитражных судов радиовещатель победы не одержал. Дело в том, что окружная кассация сочла справку из МВД РФ, предоставленную господином Соколовым в Роскомнадзор, «письмом разъяснительного характера» из-за отсутствия у правоохранителей соответствующих сведений и полномочий.

Компания подала жалобу в ВС, настаивая, что информация о прямом или косвенном иностранном контроле предоставляется лишь «при ее наличии», а сведения о том, имеется ли у гражданина РФ иное гражданство или ВНЖ, и вовсе раскрываются «по собственной инициативе заявителя». Это следует из постановления правительства РФ №1107 от 16 октября 2015 года. По мнению организации, ведомство ущемило права СМИ и «незаконно блокировало радиовещание».

ВС счел доводы компании заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание планировалось провести в конце апреля, однако теперь производство по делу прекращено из-за отзыва жалобы.

Подробнее о деле и требованиях к СМИ — в материале «Ъ» «С правом вещательного голоса».

Ян Назаренко